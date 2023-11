33 línies de bus de TMB quedaran afectades aquest diumenge a Barcelona per la cursa Jean Bouin

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 33 línies de bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) quedaran afectades aquest diumenge a Barcelona per la 100 edició de la cursa Jean Bouin, per la qual cosa es recomana l'ús del metro en desplaçaments als llocs per on passa, ha explicat l'operador metropolità en un comunicat aquest divendres.

Les línies que veuran alterat o limitat el seu recorregut, entre les 5.00 i les 14 hores, mentre es desenvolupi la competició, són: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 79, 120, 121, 141, 150, i les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic.

La cursa de 10 quilòmetres estrena un circuit aquest any amb sortida i arribada a l'avinguda Reina Maria Cristina a les 9 hores, i els llocs principals pels quals passarà seran plaça Espanya, avinguda Paral·lel, Gran Via, passeig Sant Joan, ronda Sant Pere, passeig Lluís Companys, Pla de Palau i avinguda Drassanes.