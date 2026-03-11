Un 30% dels joves de Barcelona no parla mai en català i un 17% habitualment, segons l'Ajuntament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Un 54,1% preferiria viure sense compartir pis i un 30% ha tingut dificultats per pagar el lloguer
BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -
L'Enquesta a la Joventut de Barcelona 2025, elaborada per l'Ajuntament de Barcelona, assenyala que un 30% dels joves de la capital catalana d'entre 15 i 34 anys no parla mai en català, mentre que un 17,8% l'utilitza de manera habitual.
El comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, Javier Rodríguez, que ha presentat el document aquest dimecres, ha demanat prendre's les dades com un "punt de partida, no com un sostre" que s'ha de combatre amb polítiques valentes i decidides des del consistori.
"Totes les dades vinculades als joves de la nostra ciutat ens diuen que la majoria entenen el català i el saben parlar", ha afirmat el comissionat, que ha destacat l'augment de l'ús del català en els àmbits laboral i acadèmic respecte al 2020, tot i que el castellà continua predominant en tots els contextos analitzats.
L'estudi és el resultat de 1.500 enquestes a joves residents a Barcelona elaborades entre setembre i novembre del 2025, un terç de les quals a zones de la ciutat amb renda baixa, un terç a zones amb renda mitjana i un altre terç a zones amb renda alta.
HABITATGE
Sobre l'habitatge, Rodríguez ha assenyalat que és la "principal pressió vital" dels joves de la ciutat, un 37,7% dels quals viu amb els pares, un 60,4% entre 18 i 24 anys i un 17,9% de 25 a 34 anys, que assenyalen la manca de recursos i els preus alts com a principals motius.
En el cas dels joves que viuen de lloguer, un 21,6% comparteixen pis, un 54,1% ho fa per necessitat però s'estimaria més viure sense compartir, i un 30% ha tingut dificultats per pagar una mensualitat, més d'un 10% sempre o sovint.
IDEOLOGIA
Pel que fa a la política, un 55,9% en valora l'interès per sobre del 5, en una escala del 0 al 10, i més d'un 40% es considera d'esquerres, un 11,3% de centre, i més d'un 16% de dreta, si bé un 30,7% dels enquestats s'ha estimat més no contestar.
Preguntats per alguns temes, l'adopció per part de parelles homosexuals és el que genera un consens més gran entre els joves, amb només un 8% en desacord, seguit pels problemes de violència masclista, el medi ambient i la immigració.
EDUCACIÓ I ECONOMIA
Respecte a la situació socioeconòmica dels joves, prop d'un 60% dels més grans de 24 anys té estudis universitaris, dels quals un 30% se senten sobrequalificats, i un 66,7% del total treballa, la gran majoria amb un contracte indefinit o ordinari, si bé un 33,6% afirma haver viscut situacions laborals precàries.
La mitjana d'ingressos dels joves que viuen a Barcelona es va situar el 2025 en els 1.200 euros, un 35% més que el 2020, i un 42,8% considera que forma part d'una classe social més baixa que els seus pares, un 28,3% igual i un 26,3% per sobre.
CONDICIONS DE VIDA
Els joves barcelonins puntuen amb un 7,76 de mitjana la satisfacció amb la seva vida, en què la franja dels 15 als 19 anys és la que es mostra més satisfeta, i els àmbits que els suposen més satisfacció són la família i els amics, i els que menys, la situació econòmica i la feina.
A nivell de salut mental, l'enquesta del 2025 millora en tots els indicadors la del 2020, feta en plena pandèmia, exceptuant el que mesura la sensació d'estar carregat i en tensió, que passa d'un 39,1 al 27,8 el factor de risc de patir mala salut mental.