2.800 estudiants catalans redescobreixen la física i les matemàtiques al Tibidabo de Barcelona

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Uns 2.800 estudiants catalans de 4t d'ESO i batxillerat han participat aquest dimecres en la 9a jornada Fisidado al Tibidabo de Barcelona, on han redescobert la física i les matemàtiques aplicant els seus coneixements sobre el terreny amb diversos experiments.
Es tracta de la 9a edició d'aquesta jornada, organitzada per BSM i la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) dins el programa STEAM per promoure les vocacions científiques entre els joves, indica BSM en un comunicat.
Un cop al parc, els alumnes participants s'han dividit en grups per dur a terme experiments relacionats amb les diferents atraccions, dirigits per estudiants d'Enginyeria Física de la UPC.
Per exemple, de la caiguda lliure del Merlí n'han analitzat el moviment vertical i calculat l'acceleració, mentre que de la Muntanya Russa n'han estudiat els canvis d'energia i velocitat al llarg del recorregut.
Amb aquesta edició, més de 12.000 estudiants ja han passat pel Tibidao per participar en la jornada Fisidabo, que va néixer el 2012 i que durant la seva trajectòria s'ha reconegut amb el Premi Nacional de Recerca de la categoria de Comunicació Científica.