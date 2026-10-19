La 27a edició del Circuit Català de Trofeus de Natació comença aquest cap de setmana

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
La 27a edició del Circuit Català de Trofeus de Natació començarà aquest cap de setmana amb 7 trofeus en diferents formats de competició i amb el suport de la Diputació de Barcelona.
En concret, la competició començarà amb el Trofeu Fèlix Serra Santamans i la programació continuarà fins al mes de juliol, informa la corporació en un comunicat aquest dilluns.
Ha destacat que el torneig "ja s'ha consolidat com un dels millors circuits de natació de l'Estat i que forma part del calendari internacional" i ha afegit que en l'edició anterior hi van participar 114 clubs i 3.584 nedadors de 65 clubs catalanes, 36 estatals i 13 estrangers.