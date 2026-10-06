2.500 barcelonins continuen sense llum per les pluges i l'Ajuntament estudia sancions

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat que 2.500 barcelonins continuen sense llum després de les fortes pluges dels darrers dies i que el consistori estudia sancionar la companyia distribuïdora si no resol les incidències aviat.
"Entenem el malestar i indignació dels veïns que en alguns casos estan sense llum des de fa 48 hores. No tenir llum no és menor, vol dir no poder menjar calent, però fins i tot pot significar no poder sortir de casa quan depens per mobilitat reduïda d'un ascensor", ha dit en unes declaracions als mitjans aquest dimarts.
Bonet ha detallat que han estat en contacte constant amb la companyia per saber com està la situació, com es resoldrà i en quant temps, per la qual cosa han obert un expedient informatiu: "En cas que l'expedient vegem que hi ha una manca de diligència, evidentment podria derivar en un expedient sancionador".
D'altra banda, ha concretat que les zones més afectades pels talls de subministrament són els barris de muntanya, on el districte de Gràcia és el més afectat amb uns 500 usuaris, però també els districtes de Nou Barris, les Corts i Horta-Guinardó.
Ha afegit que en les últimes 24 hores els talls afectaven més de 5.000 usuaris i que s'ha reduït fins als actuals 2.500, per la qual cosa ha insistit en la necessitat de resoldre'ls amb "diligència i la informació necessària".