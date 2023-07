Vidal (comuns) acusa Rufian (ERC) de donar "per perdut" el 23J i dir que serà oposició

Demana als votants no apostar per partits que poden fer "vicepresident a Abascal"



TORTOSA (TARRAGONA), 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Sumar-En Comú Podem al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, ha acusat el candidat d'ERC a la Cambra baixa, Gabriel Rufian, de "donar per perdudes les eleccions" del 23 de juliol al dir que anirà a l'oposició si guanya el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en un míting a Tortosa (Tarragona) juntament amb el cap de llista al Congrés per Tarragona, Fèlix Alonso; la presidenta dels comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, i l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.

Vidal ha reaccionat a les paraules de Rufian, que ha sostingut que si Feijóo guanya les eleccions, serà el responsable de formar Govern i ERC haurà de "respectar el resultat, passar a l'oposició".

"Això és inacceptable per a Catalunya, si ERC dóna per perdudes les eleccions ens trobaran a nosaltres donant tot el que ells no donen i més", ha replicat Vidal, que ha assegurat que donar per perduts aquests comicis és acceptar que Feijóo sigui president del Govern i el líder de Vox, Santiago Abascal, sigui el seu vicepresident, segons ella.

La candidata dels comuns ha assegurat que les declaracions de Rufian "van en la línia d'abandonar Catalunya a la seva sort", i ha retret que es pronunciï en aquest sentit algú que governa a Catalunya sent la segona força, en referència al Govern de Pere Aragonès, ja que els republicans van ser els segons en vots en les eleccions catalanes, per darrere del PSC.

Vidal ha demanat que els votants no apostin "per partits que poden fer president a Feijóo i vicepresident a Abascal", en referència als republicans, ha avisat dels resultats a Catalunya marcaran el que succeeixi en la resta de l'Estat, i ha subratllat que Sumar-En Comú Podem no abandonarà mai Catalunya.

"SI SURTS A PERDRE, PERDS"

"Quan pitjor, pitjor. Això estaria bé que ho tinguéssim clar a Catalunya. Quant pitjor, pitjor i si surts a perdre, perds", ha insistit la candidata dels comuns, que ha assegurat que defensar Catalunya és no rendir-se mai, i ha especificat que es refereix a Junts, ERC i la CUP.

La candidata també ha relatat que, quan feia unes declaracions a la premsa aquest dimarts al matí, algú ha passat a prop amb cotxe i ha cridat 'Que et voti Txapote', alguna cosa que ha titllat de falta de respecte a les víctimes del terrorisme, i ha retret que les estiguin utilitzant per treure vots en les eleccions.

"Probablement ho utilitzen per amagar el que va passar quan ells governaven, les xifres de pobresa de quan governava el PP", ha afirmat.

ALBIACH DEMANA A ARAGONÈS DEIXAR ENRERE "EL DERROTISME"

Per la seva banda, Albiach ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de reunir el seu Executiu "no per veure quines mesures impulsa, sinó per defensar Catalunya davant un possible Govern del PP i Vox", després del que també ha demanat al president català que deixi de donar per perdudes les eleccions del 23 de juliol.

"Pot deixar Aragonès de donar per perdudes les eleccions i deixar el derrotisme de costat?", ha reclamat la dirigent dels comuns, que ha criticat que els líders d'ERC hagin fixat com a adversària a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que al líder de Vox, Santiago Abascal, ha dit textualment.

Albiach ha assegurat que no entén per què ERC està atacant a Sumar durant la campanya: "Però us puc dir que en campanya no tot s'hi val per esgarrapar quatre vots", i ha afegit que els republicans també s'equivoquen mirant cap a Junts, en referència a la seva proposta de fer un front comú independentista al Congrés.