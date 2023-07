23J.- Nogueras erigeix a Junts com "l'únic vot útil i creïble" per a Catalunya davant PSOE i PP

TREMP (LLEIDA), 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts per Barcelona al Congrés, Míriam Nogueras, ha erigit aquest dimarts al seu partit com "l'únic vot útil i creïble" per a Catalunya davant el PSOE i el PP.

"Que els partits que tenen seu a Madrid deixin de posar-se Catalunya a la boca perquè porten dècades donant l'esquena al nostre país i menyspreant-lo", ha exclamat en un míting a Tremp (Lleida), després d'advertir que cap govern espanyol, al seu judici, protegirà als catalans.

Això, segons Nogueras, s'ha evidenciat al llarg d'aquesta legislatura amb el "no" del Govern del PSOE a qüestions com el dret a l'autodeterminació, a l'amnistia i a Rodalies, entre d'altres.

"Només ens volen per treballar, pagar i callar. El 23 de juliol, Catalunya o Espanya. I nosaltres sempre Catalunya", ha defensat la candidata de Junts, que ha acusat socialistes i populars de no tenir credibilitat alguna, en les seves paraules.

El candidat per Lleida al Congrés, Isidre Gavín, ha apel·lat a votar a Junts per tenir influència i força davant el futur govern: "Quants arguments més volem per tenir clar que votar PP i PSOE és votar governs que van contra Catalunya?", ha preguntat.

CONTRA ERC

També ha advertit que votar a ERC no és útil perquè, al seu judici, han donat el seu suport al Govern del PSOE "a canvi de res".

"Votar els PGE del PSOE a canvi de res. Què han aconseguit? Dues pel·lícules de Netflix. I a Lleida, què? Saben molt de reivindicar i criticar però això de governar no ho dominen", ha resolt.