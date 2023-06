23J.- Aragonès augura "un escenari difícil" a Catalunya a partir de les eleccions generals

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 8 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha augurat "un escenari difícil" a Catalunya a partir de les eleccions generals del 23 de juliol.

Ho ha dit aquest dijous en la intervenció inaugural de la 34 Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra aquest dijous i divendres a La Seu d'Urgell (Lleida), preguntat per un possible Govern central de PP i de Vox després de les eleccions.

Segons Aragonès, un govern amb aquestes formacions polítiques podria generar un escenari "molt més desfavorable per als interessos de Catalunya" i ha instat a estar preparats, en les seves paraules.

"En aquest cas, les condicions objectives serien molt més difícils", ha dit el president, que ha situat els objectius del Govern en la democràcia i en que decideixi la ciutadania.

Així mateix, ha assegurat que la via per conseguir que la ciutadania decideixi és la negociació i el diàleg, en referència a la taula de diàleg entre el Govern de la Generalitat i el Govern central.

AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT DEL PRAT

Preguntat per l'ampliació de l'aeroport del Prat, Aragonès ha sostingut que no és senzilla perquè està "en un territori emmarcat per espais protegits", a més de per les ciutats que té al seu voltant que, segons ell, han de tenir un nivell de vida adequat.

"Tenim un acord i hi haurà una comissió de treball entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol per abordar la qüestió i haurem de fer un esforç", ha assenyalat.