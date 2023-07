Álvaro (ERC) es compromet a defensar les publicacions en català davant "l'onada reaccionària"

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El número 3 d'ERC al Congrés per Barcelona, Francesc-Marc Álvaro, s'ha reunit aquest dimarts amb l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) i s'ha compromès a fer tot el possible per protegir i defensar les publicacions en català i "fer front a aquesta onada reaccionària".

El candidat s'ha reunit amb els editors per recollir les seves inquietuds davant la "polèmica" de Borriana (Castelló), on Vox i PP han retirat revistes en català de la biblioteca municipal, informa el partit republicà en un comunicat.

Els editors d'APPEC han mostrat la seva inquietud davant la possibilitat que "es pugui instaurar una regressió com la de la Comunitat Valenciana"

També han parlat de "la necessitat de major discriminació positiva" cap a les revistes en català i de la preocupació per la poca presència del català a les xarxes socials.

Els representants d'ERC s'han compromès a mantenir canals de comunicació oberts amb l'associació i "han quedat a la seva disposició" per cooperar amb ells, independentment del context polític que s'acabi donant després de les eleccions generals del diumenge.