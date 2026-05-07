La 201a edició dels Tres Tombs de Barcelona se celebrarà el 16 de maig, després de posposar-se al gener

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -
La 201a edició dels Tres Tombs del barri de Sant Antoni de Barcelona se celebrarà dissabte vinent 16 de maig, després que el 23 de gener s'hagués de posposar per culpa de la pluja i per "garantir el benestar dels animals participants".
En un comunicat aquest dijous, l'Ajuntament de Barcelona explica que el barri acollirà els Gegants de Sant Antoni i els Gegantons del Mercat, que aniran acompanyats dels renovats Gegants de les Colònies Jordi Turull.
El pregó se celebrarà a les 10.30 hores davant l'Escola Pia i anirà a càrrec de l'activista de la cultura popular, Toni Sànchez, i a continuació començarà la cavalcada dels Tres Tombs, "un dels actes més populars de la ciutat" formada per nombrosos carruatges amb cavalls, ases i rucs que recorren diversos carrers del barri i del centre de Barcelona.