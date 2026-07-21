1.992 persones participen en les 'Xerrades educatives per a famílies' de la Diputació de Barcelona

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El programa de la Diputació de Barcelona 'Xerrades educatives per a famílies' ha tancat aquest curs 2025-26 amb 1.992 participants, després de 238 sessions amb la col·laboració de 89 entitats locals, ha informat la Diputació en un comunicat aquest dimarts.
L'objectiu del programa és complementar la funció educativa de les famílies amb fills de 0 a 16 anys, amb el propòsit de millorar les seves oportunitats formatives a través de factors com els vincles entre les famílies i el sistema educatiu.
El curs ha inclòs 15 xerrades distribuïdes en 3 franges d'edat (0-6 anys, 6-12 anys i 12-16 anys), les sol·licituds per a les quals han estat molt equilibrades, que animaven al debat sobre temàtiques com la criança positiva, la cultura digital o la relació família-escola.
Les xerrades més sol·licitades han estat 'Límits respectuosos i sans' (0-6 anys), 'Acompanyament en l'educació sexual' (12-16 anys) i 'Assetjament: eines i estratègies' (6-12 anys).
De cara al curs 2026-27, la Diputació planeja reforçar les eines per a les famílies i ampliarà les propostes en totes les franges d'edat.