1.800 barcelonins segueixen la final de la Champions femenina al parc Glòries de Barcelona

BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -

Uns 1.800 barcelonins han seguit la final de la Champions femenina en el recentment inaugurat parc Glòries de Barcelona aquest dissabte a la tarda, segons xifres municipals.

L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat una pantalla gegant per seguir la final de la UEFA Women's Champions League entre el FC Barcelona i l'Arsenal, jugada a Lisboa (Portugal), que ha guanyat l'equip anglès per 1 a 0.

L'ha instal·lat l'Institut Barcelona Esports, que ja va posar una pantalla per a la final de l'Eurocopa masculina 2024 a la plaça Catalunya, on també es va veure la victòria del Barça femení a la Champions 2024, i al 2023 es va posar una pantalla al Centre Esportiu Municipal Olímpics Vall d'Hebron per a la final del Mundial femení, que va guanyar Espanya.