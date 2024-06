1.700 manifestants a Barcelona contra el model turístic i econòmic

BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

1.700 persones, segons xifres municipals, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda pel centre de Barcelona contra el model turístic i econòmic.

La manifestació ha començat passades les 19.30 a Arc de Triomf amb la pancarta de capçalera 'Salut. Terra. Futur. Defensem el territori', i després ha passat per la Ronda Sant Pere, la plaça Catalunya i La Rambla fins a l'estàtua de Colom, on ha arribat passades les 21.

Els convocants són Arran, End Fossil Barcelona, Fridays For Future Barcelona, Futuro Vegetal i Joventut x Clima-Fridays For Future Mallorca, informen els organitzadors en el seu web.

Bcomú ha recolzat la manifestació en un missatge d'X: "Contra un model que ens porta a l'abisme: ampliacions d'aeroports, macroprojectes especulatius, asfalt i ciment".

CÀNTICS I PANCARTES

Durant el recorregut s'han entonat càntics com 'El turisme mata els barris', 'Miris on miris només hi ha guiris', 'Prou macroprojectes', 'Ni un pam de terra, ni una gota d'aigua' i 'El turisme mata els barris'.

Una de les grans pancartes de la marxa deia 'No hi ha solució més verda que el decreixement'.