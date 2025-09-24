17 detinguts per furts a Barcelona la primera nit de la Mercè

El regidor Marcé ho emmarca en la "normalitat" i descarta incidents greus
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir 17 persones per furt la primera nit de la festa major de la Mercè que va començar dimarts, xifra que el regidor de Cultura, Xavier Marcé, emmarca en la "normalitat".
En roda de premsa aquest dimecres, ha dit que cap detenció té a veure amb fets de "gravetat especial", i que delictes com els furts són relativament normals quan hi ha aglomeracions.
Ha celebrat que la festa major comenci sense "cap incident rellevant", inclòs el Metro, els vigilants de seguretat del qual es mantenen en vaga, fet que no ha tingut cap afectació la primera nit, segons Marcé.
L'"OPORTUNITAT" DE MONDIACULT
El regidor també ha recordat que la Mercè coincideix amb la celebració a Barcelona de Mondiacult, la conferència de la Unesco sobre polítiques culturals, esdeveniment que considera una "oportunitat".
La primera nit, membres de delegacions culturals d'arreu del món van "conèixer la part de la vida ciutadana" durant la festa major.