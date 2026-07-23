156 municipis assoleixen el nivell 4 de perill extrem d'incendi forestal aquest dijous

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
156 municipis de 20 comarques catalanes han arribat aquest dijous al nivell 4 de perill extrem d'incendis forestals, han informat els Agents Rurals de Catalunya en un missatge a X.
L'accés a certs espais naturals, com els de la Baronia de Rialb (Lleida) i el Montmell-Montmellar (Barcelona-Tarragona) ha quedat restringit, alhora que algunes comarques com el Solsonès (Lleida) i el Bages (Barcelona) pateixen de perill extrem per incendi pràcticament en tota la seva superfície.
Els municipis que estan en el nivell 3 (perill molt alt d'incendi) pugen fins als 463.