El 15 Mercat de Mercats acollirà a 19 comerciants d'11 mercats municipals barcelonins

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BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La 15 edició del Mercat de Mercats comptarà amb la presència de 19 comerciants d'11 mercats municipals barcelonins, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dissabte.
La trobada se celebrarà del 16 al 18 d'octubre a la plaça Glòries i s'emmarca en la Capitalitat Europea del Comerç Local 2026 de Barcelona.
Preveu reunir a mercats, productors i cuiners, a més d'oferir música en directe i més de 60 activitats per a totes les edats.
La convidada d'aquest any serà la província coreana de Jeonbuk, que mostrarà i compartirà la seva cultura i gastronomia amb 'showcookings', tastos, tallers i actuacions musicals.
Entre els participants hi ha els cuiners Oriol Castro (Disfrutar), Diego Mondragon i Germán Espinosa (Mae) o Carlota Claver (Gormanda), i Ada Parellada i Husam Dawoud realitzaran 'showcookings' a l'Aula Gastronòmica.