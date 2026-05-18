La 12a Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana de Barcelona comptarà amb més de 14.000 corredors

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
La 12a Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana by Olistic de Barcelona que se celebrarà el 23 i 24 de maig comptarà amb més de 14.000 corredors, superant els registres de les primeres 10 edicions, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest dilluns.
La competició inclou diferents modalitats, entre les quals destaquen les proves de 5 i 10 quilòmetres del diumenge 24 amb un recorregut que transcorre gran part per l'avinguda Diagonal, i la Cursa DiR Kids del dissabte 23 de maig als jardins de Piscines i Esports.
DONACIONS
La cursa també tindrà un vessant solidari ja que enguany col·labora amb la fundació Xana i el programa Amics del Clínic.
D'una banda, els 2 euros de la inscripció per a la Cursa Kids i totes les donacions voluntàries que es facin en les inscripcions es donaran als projectes de Xana, i per l'altra, les aportacions voluntàries que es facin en les inscripcions de les curses de 5 i 10 quilòmetres es destinaran a Amics del Clínic.