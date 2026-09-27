121.000 barcelonins assisteixen al Piromusical que tanca les festes de la Mercè

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 27 set. (EUROPA PRESS) -
Uns 121.000 barcelonins han assistit aquest diumenge per la nit a l'espectacle Piromusical amb què acaben les festes de la Mercè i que per primera vegada s'ha fet a la platja de la Nova Icària.
La llum i la pólvora s'han acompanyat enguany d'una selecció musical ideada i preparada pel líder del grup Oques Grasses, el cantant Josep Montero, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
Les festes van començar dimecres a última hora de la tarda en el Saló de Cent de l'Ajuntament, on van llegir el pregó d'Antoni Falgueras (Celler de Gelida) i la seva filla, la sumiller Meritxell Falgueras, que van reivindicar l' "empatia" del comerç local.