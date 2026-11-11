La vaga altera el Metro i bus a Barcelona, amb un 25% de servei en el suburbà

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La jornada de vaga general provoca diverses alteracions aquest dimecres pel matí a la xarxa de transport públic de Barcelona, on el servei de Metro opera el 25% i la xarxa d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) té un servei alterat des de primera hora.
Els accessos a les estacions de Metro poden patir afectacions directes al llarg del matí, i els passadissos d'enllaç entre línies estan tancats, per la qual cosa els transbords i intercanvis s'han de fer sortint al carrer, informa TMB via X a les 8.
Quant a l'autobús llançadora de la L2 de Metro, TMB ha detallat que funciona, si bé ha advertit que les incidències i afectacions a la via pública poden alterar-ne la freqüència habitual de pas.