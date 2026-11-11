11N.- Metro i busos de Barcelona paren fins a les 16.30 després dels serveis mínims matinals

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La xarxa de Metro i la flota d'autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han parat el seu servei a les 9.30 d'aquest dimecres i no tornaran a circular fins a les 16.30, després d'acabar la primera franja de serveis mínims de la jornada de vaga general.
A les 9.30 ha començat la retirada progressiva dels trens del Metro, sortint els últims combois des dels finals de cada línia, informa TMB en un missatge a X recollit per Europa Press.
Tant la xarxa del suburbà com la d'autobusos romandran sense servei actiu fins a les 16.30, moment en què es reprendrà la circulació del transport públic amb els serveis mínims previstos per a la franja de tarda.