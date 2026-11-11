L'Aerobús anul·la la seva parada de Sepúlveda a Barcelona per una manifestació

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El servei d'autobús llançadora Aerobús entre l'Aeroport de Barcelona i el centre de la ciutat ha anul·lat la parada del carrer Sepúlveda per una manifestació en el marc de la jornada de vaga general d'aquest dimecres.
L'alteració en el servei afecta a aquest punt de la ruta, per la qual cosa la parada més propera habilitada per als usuaris passa a ser la de plaça Espanya, informa la companyia a través de la xarxa social X.
Aquesta afectació se suma als talls i alteracions en la mobilitat registrats al llarg del matí al centre de la capital catalana.