Barcelona Comerç xifra en el 50-65% el seguiment de la vaga en comerços de la ciutat

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Barcelona Comerç ha xifrat entre el 50% i el 65% el seguiment de la vaga general en els eixos comercials que formen part de l'entitat, en un comunicat aquest dimecres durant la vaga general.
En bona part dels barris "la imatge és d'un dia festiu, amb poca afluència de persones al carrer i nombrosos establiments tancats o amb les persianes mig baixades".
Han constatat panys siliconats (especialment a locals de cadenes i immobiliàries), pintades a persianes i crema de contenidors.