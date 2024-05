11,1 milions de l'impost turístic de Barcelona finançaran projectes culturals a la ciutat

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un paquet de 48 projectes culturals i de retorn social que es finançaran amb 11,1 milions d'euros de l'impost d'estades en establiments turístics (IEET), informa el consistori en un comunicat aquest dilluns.

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha explicat que dos de cada tres euros del paquet aprovat estan destinats al retorn de la ciutat i ha assenyalat que "és indiscutible la necessitat de gestionar el turisme", per la qual cosa la mesura té l'objectiu de millorar la gestió del turisme i augmentar el retorn social cap a la ciutadania.

Els districtes de la ciutat gestionaran 29 de les 48 iniciatives, com el projecte 'Viu Montjuïc', per promoure activitats en els equipaments de la muntanya; el projecte 'Cultura al barri', per a activitats de circ, esport, dansa, teatre o música al barri del Besòs i el Maresme; el foment d'espais literaris a Horta-Guinardó; i la tercera edició d''Aparadors artístics' a Ciutat Vella; entre d'altres.

L'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) desenvoluparà vuit projectes, com el 'Barcelona x 10', per promocionar esdeveniments i projectes culturals dels barris de la ciutat; la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara; i suport específic pel Grec Festival, la Mercè 2024, la festa de Cap d'Any o el Festival d'Arts Lumíniques Llum BCN.

Cinc projectes més del paquet estan relacionats amb la gestió dels impactes del turisme, com el Pla de Places 2024 a Gràcia, per fomentar activitats familiars i infantils; l'elaboració d'un pla d'acció a la Sagrada Família i el seu entorn; i la gestió i millora de l'espai de les bateries antiaèries del turó de la Rovira.

La resta d'iniciatives inclouen activitats per promoure el comerç local en el context de la Copa Amèrica, afavorir l'accessibilitat a la ciutat i el traspàs de 3,66 milions d'euros al Consorci de Turisme de Barcelona per exercir les seves tasques, entre d'altres.