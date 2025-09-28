110.000 assistents al Piromusical de la Mercè, amb Estopa i l'aigua de la Font de Montjuïc

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha culminat aquest diumenge per la nit la seva festa major de la Mercè amb el Piromusical, que enguany ha tingut com a protagonistes la reestrena de la Font Màgica de Montjuïc, amb espectacle d'aigua, i el comissariat artístic d'Estopa, davant de 110.000 espectadors.
Es tanca així a l'avinguda Maria Cristina una setmana festiva que va començar amb el pregó de l'actriu Emma Vilarasau i va seguir amb més d'un centenar de concerts, desenes d'espectacles de circ, dansa i teatre, i 55 actuacions de cultura popular, informa l'Ajuntament en un comunicat.
Des de 2023, el Piromusical es fa amb la selecció musical d'algun artista amb una relació especial amb Barcelona, com el Sónar commemorant el seu 30 aniversari i la cantant Rosalía.