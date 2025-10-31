L'Audiència Nacional ordena avaluar l'estat de salut de Pujol abans del judici

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional ha ordenat a la clínica mèdicoforense d'aquest alt tribunal que practiqui un reconeixement a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de cara al judici que comença el 24 de novembre amb la finalitat de determinar si està en condicions d'assistir a la vista, segons han explicat fonts jurídiques a Europa Press.
En una providència avançada per 'La Vanguardia', la sala ha adoptat aquesta decisió a la vista dels informes aportats per la defensa de Pujol sobre el seu estat de salut, i amb aquest informe es decidirà si l'expresident pot comparèixer i defensar-se en el judici sobre la presumpta ocultació de diners en uns comptes d'Andorra.
La defensa de l'expresident català ha aportat tres informes mèdics que descriuen el seu estat de salut (inclòs les seves capacitats cognitives) perquè el tribunal decideixi si el veu apte per afrontar el procés.
9 ANYS DE PRESÓ
La Fiscalia demana una condemna de 9 anys de presó per a l'expresident català, mentre que per als seus set fills sol·licita penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó que reclama per al seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, a banda de multes milionàries.
L'Advocacia de l'Estat no inclou Jordi Pujol en l'escrit d'acusació, mentre que per al primogènit demana 25 anys de presó i una fiança de 7,7 milions d'euros.
Concretament, estan acusats de delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, delictes contra la Hisenda Pública i frustració de l'execució.