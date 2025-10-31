El metge de Pujol veu "més que raonable" que es valori el seu estat de salut per afrontar el judici

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El metge personal de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha assegurat que és "més que raonable" que s'avaluï el seu estat de salut per valorar si és apte per afrontar el judici previst per al pròxim 24 de novembre.
Ho ha dit en una entrevista de la Ser Catalunya recollida per Europa Press aquest divendres, després que 'El País' hagi publicat que la defensa de l'expresident ha sol·licitat a l'Audiència Nacional avaluar el seu estat de salut i que declari per videoconferència.
L'Audiència Nacional ha ordenat a la clínica mèdicoforense d'aquest alt tribunal que practiqui un reconeixement a l'expresident, de 95 anys, amb la finalitat de determinar si està en condicions d'assistir a la vista, segons han explicat fonts jurídiques a Europa Press.