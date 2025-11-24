L'Audiència Nacional decideix que Pujol sigui jutjat per presumpta corrupció i li permet seguir les sessions des de casa

MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de l'Audiència Nacional (AN) que jutja la família Pujol per presumpte enriquiment il·lícit ha decidit que l'expresident de la Generalitat i cap del 'clan', Jordi Pujol, sigui jutjat i li ha permès seguir les sessions des de casa.
"El tribunal ha decidit que el judici comenci amb la seva presència", ha indicat el magistrat president José Ricardo de Prada en l'arrencada de la vista oral.
Amb tot, el magistrat ha assenyalat que si es produeix "qualsevol modificació del seu estat de salut", el tribunal decidirà si "està en condicions de fer-ho".
El judici ha començat amb una compareixença prèvia per videoconferència de Pujol i a porta tancada perquè expliqui el seu estat de salut, després d'estar hospitalitzat des de mitjans de novembre i fins divendres passat per una pneumònia.
L'expresident, que té 95 anys, ha comparegut des de casa seva a Barcelona per videoconferència a porta tancada, després d'estar hospitalitzat des de mitjans de novembre i fins divendres passat per una pneumònia.
També han atestat els metges que van elaborar un informe forense sobre la seva salut a petició de la defensa i el diagnòstic del qual establia que Pujol "no està en condicions" de continuar amb el procés judicial.
Segons la pericial, als seus 95 anys l'exmandatari presenta "un diagnòstic de trastorn neurocognitiu major de tipus mixt (de tipus Alzheimer i de tipus vascular)".
Així ho ha reiterat aquest dilluns el metge personal de l'expresident de la Generalitat, el doctor Jaume Padrós, per qui Pujol "no està en condicions" de participar en el judici contra ell i part de la seva família per presumptament ocultar diners a Andorra.
Presidit per De Prada i amb les magistrades María Fernanda García, com a ponent, i Mercedes del Molino, el tribunal jutjarà els acusats per presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la Hisenda Pública i aixec de béns.
La Fiscalia Anticorrupció reclama per a l'expresident 9 anys de presó i una multa de 204.000 euros. Per als seus set fills demana penes d'entre 8 i 29 anys de presó, segons l'escrit d'acusació, recollit per Europa Press.