Els fills de Jordi Pujol al·leguen incompetència de l'AN, la prescripció d'alguns delictes i la seva "indefensió"

MADRID 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El judici a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i a la seva família per presumpte enriquiment il·lícit ha arrencat aquest dilluns a l'Audiència Nacional (AN) amb les qüestions prèvies de la defensa d'alguns dels seus fills i de l'exdona del primogènit, en què han plantejat la incompetència del tribunal, la prescripció d'alguns delictes o la "indefensió brutal" que suposadament pateixen.
La defensa del germà més gran de la família, Jordi Pujol Ferrusola, exercida pel lletrat Cristóbal Martell, ha plantejat una declaració d'incompetència de l'Audiència Nacional per jutjar el cas.
Per això ha sol·licitat que es redacti una nova interlocutòria d'obertura de judici perquè l'Audiència Provincial de Barcelona s'encarregui del procés, ja que els suposats delictes dels quals se'ls acusa han ocorregut a Espanya. L'advocat ha insistit que el tribunal té competència quan els delictes s'han produït íntegrament a l'estranger, cosa que, segons ell, no passa en aquest cas.
A més a més, ha denunciat que el tribunal hagi rebutjat la testifical de "la mal anomenada policia patriòtica" que havien sol·licitat l'escrit de defensa.
De la mateixa manera, ha invocat la prescripció dels delictes fiscals del fill gran de la família en els cursos 2007 i 2008 perquè, "si tenen una pena de cinc anys", haurien prescrit "el 30 de juny del 2013 i el 30 de juliol del 2014", respectivament.
La Fiscalia demana una pena de 29 anys de presó per al fill primogènit i d'entre 8 i 17 anys a la resta de germans i la seva exdona per presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la Hisenda Pública i aixec de béns.
El lletrat de l'exdona del primogènit, Mercè Gironès Riera, s'ha queixat que en l'escrit de la Fiscalia, "és com si 'Gironès Riera' fossin el tercer i quart cognoms del senyor Jordi Pujol Ferrusola", perquè "el que fa és esmentar-los juntament amb els del seu exmarit, però sense que s'aporti cap dada concreta". El ministeri públic li atribueix els mateixos delictes que al seu exmarit i una condemna de 18 anys de presó.
Aquesta situació genera, segons la defensa, "una indefensió brutal" a Gironès, perquè "no sabem exactament de què ens defensarem", i s'ha preguntat si "és delicte ser 'l'exparella de'". A més a més, ha demanat la testifical de Jordi Pujol Gironés, fill dels dos acusats.