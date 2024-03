Andorra "explora" la possibilitat de fer un parc tecnològic

Membres del Govern del Principat i d'AR+I assisteixen al Foro Transfiere de Màlaga



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 març (EUROPA PRESS) -

Andorra està "explorant" la possibilitat d'implementar un parc tecnològic al país, segons ha informat en un comunicat Andorra Recerca + Innovació (AR+I) aquest divendres.

La qüestió l'han analitzada la gerent d'AR+I, Vanesa Arroyo, i el secretari d'estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, durant la visita que han fet aquesta setmana a Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia y la Tecnología que s'ha celebrat a Màlaga.

Saura ha explicat que la visita ha permès "treballar conjuntament" amb l'Associació Internacional de Parcs Tecnològics per impulsar la innovació a Andorra.

Igualment, la delegació andorrana ha visitat el Málaga Tech Park, un espai que segons el parer del secretari d'estat aporta a la regió espanyola una diversificació econòmica "d'alt valor afegit".

La participació en el fòrum tenia la voluntat d'"estrènyer la col·laboració" amb entitats europees que puguin ajudar a impulsar l'àrea d'innovació a Andorra, segons paraules de Saura.

Arroyo per la seva banda ha dit que la visita ha servit per seguir "de prop" les tendències actuals en l'àmbit de la transferència de la tecnologia i la creació d'oportunitats en tots els àmbits que requereixen una innovació capdavantera i transformativa per solucionar problemes socials, demogràfics, de recursos naturals o de salut, detalla la nota.

La gerent d'AR+I ha afegit que és en entorns com el del fòrum on sorgeixen col·laboracions que "ajuden" al desenvolupament en l'àmbit de l'economia del coneixement i a crear sinergies que aportin beneficis socioeconòmics reals.

Transfiere ha centrat la seva 13a edició en la recerca d'iniciatives que consolidin la innovació territorial per impulsar la transformació de les regions, informa la nota de premsa.

Concretament, s'ha incidit en "la col·laboració entre territoris mitjançant polítiques d'innovació" com l'ús de la intel·ligència artificial i el big data en la gestió de la sobirania de les dades.