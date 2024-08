Zuckerberg afirma que l'Administració Biden va pressionar Facebook per retirar contingut sobre el coronavirus

MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de Meta, Mark Zuckerberg, ha assegurat que l'Administració de Joe Biden va pressionar a la plataforma per censurar contingut relacionat amb el coronavirus al 2021, segons ha revelat a través d'una carta al president de la Comissió Judicial de la Cambra de Representants, el republicà Jim Jordan.

"Crec que la pressió del Govern va ser errònia i lamento que no haguem estat més francs sobre aquest tema. Crec que prenem algunes decisions que, amb el pas del temps i la nova informació, no prendríem avui", es llegeix en una carta en la qual apunta que no haurien de cedir davant la pressió de qualsevol administració.

Zuckerberg ha explicat que "alts funcionaris", inclosa la Casa Blanca, va pressionar "repetidament" per "censurar" certs continguts sobre la COVID-19, alguns d'ells simplement "satírics" o d'"humor".

En aquesta mateixa carta, amb data d'aquest dilluns, Zuckerberg també reconeix haver-se equivocat en retirar de Meta en plena campanya de les eleccions de 2020 un article del 'New York Post' sobre el polèmic contingut de l'ordinador portàtil del fill del president dels Estats Units, Hunter Biden.

Així, explica que, sobre la base d'una advertència de l'FBI sobre "una possible operació de desinformació russa" en relació a Hunter Biden i al gegant energètic ucraïnès Burisma, que formava part de la seva junta directiva, van optar per retirar el contingut del 'New York Post' i enviar-lo al seu equip de verificadors.

"Va quedar clar que l'informe no era desinformació russa i, en retrospectiva, no hauríem d'haver-li restat importància a la història", ha dit, assegurant que Meta ha elaborat noves polítiques per garantir que "això no torni a succeir".

La publicació del citat tabloide novaiorquès versava sobre desenes de milers de correus electrònics de Hunter i els seus socis comercials, en els quals s'evidenciaria com hauria aconseguit certs negocis a l'estranger gràcies al seu cognom.

Aquelles històries i rumors sobre el contingut d'aquest portàtil, en el qual també hi hauria vídeos sobre la disoluta vida del segon dels fills de Biden, van ser utilitzades per Donald Trump durant la campanya, i fins i tot en els debats televisius, per atacar al que després seria president dels Estats Units.