Zimbàbue celebra eleccions especials per emplenar el buit parlamentari que ha deixat l'oposició

Catorze escons en joc, fruit d'una estranya cadena d'esdeveniments, podrien cimentar el control del president Mnangagwa



MADRID, 9 des. (EUROPA PRESS) -

Els zimbabuesos estan cridats a les urnes aquest dissabte en unes eleccions especials per ocupar uns 14 escons abandonats per diputats de l'opositora Coalició Ciutadana pel Canvi (CCC) en circumstàncies enormement confuses que no s'expliquen ni des del mateix partit.

Tot va començar el 3 d'octubre, quan un individu anomenat Sengezo Tshabangu, que deia ser secretari general del partit, va anunciar la sortida immediata d'una vintena de legisladors en una carta adreçada al president del Parlament, Jacob Mudenda.

No obstant això, sembla que ningú del partit sap qui és Tshabangu, a qui acusen de ser una espècie d'"agent encobert" del Govern. Malgrat que el partit va demanar a Mudenda que es desentengués de la missiva, el president del Parlament va acabar activant el mecanisme de sortida dels legisladors.

És més, el passat dia 7, l'Alt Tribunal del país va impedir que els diputats afectats per aquests fets es poguessin tornar a presentar als comicis, mentre que el partit del Govern, el ZANU-PF, assegura que no té res a veure amb aquesta crisi.

No obstant això, aquestes eleccions podrien representar la victòria que Mnangagwa necessita per obtenir una majoria qualificada a la cambra: en les últimes eleccions, ZANU-PF es va alçar amb 177 escons per 76 de l'oposició de la CCC.

Aquesta supermajoria, que obtindria si guanya deu seients, el capacitaria per desfer lliurement la legislació actual al país.

Mnangagwa --que va accedir al poder després del cop d'estat del 2017 contra Robert Mugabe--, va obtenir un segon mandat després d'imposar-se en les presidencials celebrades a l'agost amb un 52 per cent dels vots, enmig de les denúncies de frau per part del líder de la CCC, Nelson Chamisa, que va arribar al 44 per cent dels suports.