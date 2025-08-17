Zelenski i Von der Leyen veuen impossible qualsevol lliurament de territoris a Rússia en un acord de pau

El president ucraïnès insisteix en un alto el foc previ per estudiar les demandes de Putin sense "la pressió de les armes"
BRUSSEL·LES, 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han coincidit aquest diumenge en la impossibilitat que Kíiv lliuri voluntàriament territoris a Rússia com a part d'un hipotètic acord de pau, durant la visita exprés del mandatari a Brussel·les a menys de 24 hores d'una crucial reunió amb el president dels Estats Units, Donald Trump, a la Casa Blanca.
Zelenski viatjarà a Washington D.C. flanquejat per Von der Leyen i els líders d'Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia i Finlàndia, més el secretari general de l'OTAN perquè Trump expliqui detalladament les conclusions de la cimera de divendres amb el president rus, Vladímir Putin, a Alaska.
Els detalls de la trobada no han estat confirmats oficialment però fonts properes van començar a lliscar aquest passat dissabte que Putin no vol un alto el foc previ a qualsevol tipus de negociació i que ha proposat quedar-se amb la regió ucraïnesa del Donbàs, la pràctica totalitat de l'est del país, amb les províncies de Donetsk i Lugansk, a canvi de suspendre la seva ofensiva, com a primera condició.
En resposta, i en roda de premsa conjunyeix aquest diumenge, la presidenta de la Comissió Europea ha insistit que, "en el que concerneix a les qüestions territorials d'Ucraïna", la posició de la UE i d'Ucraïna és "nítida": "Les fronteres internacionals no poden canviar mitjançant l'ús de la força. Aquesta classe de decisió l'ha de prendre Ucraïna, i només Ucraïna, però mai per la força", ha asseverat.
Zelenski no ha esmentat aquests detalls específics i, de fet, ha expressat el seu desig que, en la seva trobada a la Casa Blanca, Trump l'informi de manera detallada, encara que ha assenyalat que "Putin porta sent incapaç de conquistar Donetsk des de fa dotze anys" abans de recalcar que "la Constitució d'Ucraïna declara impossible tant el lliurament de territoris com el seu intercanvi".
"Però atès que la qüestió territorial és tan important", ha volgut matisar Zelenski, "qualsevol discussió sobre aquest tema només pot discutir-se en una reunió trilateral amb els Estats Units i Rússia, i fins ara Rússia no ha donat indicis que tal cosa passi".
INSISTÈNCIA EN L'ALTO EL FOC
El president d'Ucraïna també ha insistit en la importància de declarar un alto el foc previ al començament de la negociació. "Putin té moltes demandes, i no les coneixem totes. Si són tantes com he sentit, serà necessari repassar-les totes amb temps, i això és impossible sota la pressió de les armes, així que és necessari declarar un alto el foc abans de treballar, amb la major celeritat possible, en un acord final", ha explicat Zelenski.
En l'apartat de les garanties de seguretat que Ucraïna exigeix per impedir que es repeteixi un nou conflicte amb Rússia, el president d'Ucraïna ha vinculat aquest aspecte al procés d'adhesió del seu país a la Unió Europea. "L'adhesió és part de la qüestió de seguretat", ha incidit Zelenski abans de recomanar a Brussel·les que posi en sintonia aquest procediment i les converses d'adhesió de Moldàvia.
"No pot haver-hi divisió entre tots dos països. Al meu entendre seria una decisió molt dolenta, perquè una divisió en aquest aspecte implica que existeix una divisió europea sobre Ucraïna", ha afegit el mandatari.
MILITARITZACIÓ
Tots dos líders també s'han mostrat radicalment en contra de qualsevol acord que afebleixi la capacitat defensiva d'Ucraïna, un país que ha de convertir-se en un "porc-espí de ferro", com ha descrit Von der Leyen, que ha relacionat aquesta qüestió amb les esmentades garanties de seguretat i integritat territorial.
"Ucraïna ha de poder defensar la seva sobirania. No pot haver-hi limitacions a les forces armades ucraïneses, ja sigui en cooperació amb tercers països o en assistència d'aquests, ni limitacions per a les Forces Armades ucraïneses", ha manifestat Von der Leyen en resposta a una altra de les "demandes fonamentals", com les anomena el president rus: la desmilitarització del país.
Von der Leyen, finalment, ha confirmat que la Unió Europea seguirà recolzant a Ucraïna en el terreny de l'ajuda militar mentre manté la pressió econòmica sobre Rússia en forma de sancions a través dels preparatius d'un nou paquet de mesures, el 19º, que serà publicat, va estimar, cap al setembre.
"Ja hem posat els actius immobilitzats de Rússia a treballar en benefici d'Ucraïna, i seguirem pressionant l'economia de guerra de Rússia per portar al president Putin a la taula de negociacions", ha assegurat la presidenta de la Comissió Europea.