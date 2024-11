Zelenski visita les tropes al front de Donetsk enmig dels atacs russos

Almenys dos morts per un bombardeig rus a la localitat veïna de Kostiantínivka

MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha visitat aquest dilluns les tropes desplegades a Pokrovsk i Kramatorsk, a la província de Donetsk, escenaris d'una intensa ofensiva per part de les forces russes, que durant aquestes últimes han aconseguit guanyar terreny a l'est d'Ucraïna.

Zelenski ha difós a través de les xarxes socials imatges de la visita a Pokrovsk, on ha reconegut que la situació és "tensa i complicada". El president, que ha condecorat diferents oficials, ha agraït la "fortalesa" de les tropes, gràcies a la qual "l'est no ha estat ocupat completament per Rússia".

Pokrovsk és un punt clau per a les forces armades d'Ucraïna a la regió de Donetsk, ja que serveix com a nus logístic per a altres zones del front. Les tropes russes han intensificat els atacs, dins una estratègia d'ofensives constants que li ha permès guanyar terreny en aquesta i altres zones.

Així mateix, també s'ha desplaçat a Kramatorsk, on s'ha reunit amb el governador de Donetsk, Vadim Filashkin, i altres comandaments de les forces armades, per conèixer de primera mà la situació al front i les tasques de fortificació de les posicions ucraïneses.

Poc després, la Fiscalia de Donetsk ha informat de la mort de dues persones, a més d'altres ferits, com a conseqüència d'un bombardeig rus sobre la localitat veïna de Kostiantínivka, a uns 80 quilòmetres de Pokrovsk.