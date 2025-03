Zelenski visita les forces del front ucraïnès de Pokrovsk

MADRID 22 març (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha visitat el lloc de comandament de les forces desplegades al front oriental de Pokrovsk per rebre informació de primera mà sobre la resposta a les ofensives de Rússia a la zona.

"He visitat el lloc de comandament del grup tàctic Pokrovsk i m'he reunit amb els comandants de la línia de drones, que reuneix les millors unitats de sistemes no tripulats de les forces armades d'Ucraïna", ha fet saber el president ucraïnès, sense precisar el dia del seu viatge.

Durant la seva visita, Zelenski va rebre informes dels progressos en les operacions de defensa a la zona de mans dels comandants locals.

El president també ha rebut informes de la 59a Brigada d'Assalt, especialitzada en sistemes no tripulats, equips de guerra electrònica i complexos robòtics fabricats per la pròpia brigada, amb base a la localitat de Vínnitsia, segons ha fet saber a X.

Les forces russes han aconseguit diversos avanços a Donetsk i altres zones de l'est d'Ucraïna durant els últims mesos, enmig d'un intent per fer-se amb el control de Pokrovsk, un nus logístic de gran importància estratègica i una de les principals ciutats de la província que encara estan controlades per Ucraïna.