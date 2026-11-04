Zelenski viatja a Madrid per reunir-se amb Sánchez i els mandataris iberoamericans

MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, es reunirà aquest dijous a Madrid amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i aprofitarà per trobar-se amb diversos mandataris iberoamericans presents a la capital d'Espanya amb motiu de la Cimera Iberoamericana, segons han informat fonts governamentals.
Sánchez rebrà Zelenski a La Moncloa en la cinquena visita del líder ucraïnès a Espanya des de la invasió russa el febrer del 2022. "L'objectiu és reafirmar el suport d'Espanya a Ucraïna, com ha estat fent des de l'inici de la guerra", han explicat les mateixes fonts.
A més a més, han precisat que un cop conclogui la Cimera Iberoamericana, el president ucraïnès es reunirà amb diversos mandataris "per intercanviar impressions sobre la situació del seu país, les repercussions globals i els reptes per a la pau i la seguretat internacionals".
El mateix líder ucraïnès ha confirmat el seu viatge a Madrid per dur a terme "importants trobades i converses" amb el focus posat a reforçar les defenses antiaèries d'Ucraïna, protegir la població ucraïnesa i ampliar la cooperació i la producció en matèria de defensa. Fonts diplomàtiques confirmen a Europa Press que el mandatari ja ha aterrat a Espanya.
"Agraïm a Espanya l'ajuda prestada. S'estan preparant noves mesures de suport", ha exposat.
Així mateix, Zelenski ha assegurat que durant aquestes jornades es preveuen converses amb l'equip nord-americà a pocs dies que Rússia i Ucraïna es tornin a reunir als Emirats Àrabs Units per reprendre les negociacions de pau. "Ens estem coordinant amb els nostres socis per aconseguir resultats concrets en matèria de seguretat i avançar en els pròxims passos cap a la pau", ha assenyalat.