Zelenski i Trump parlen sobre com "revitalitzar la diplomàcia"

MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Els presidents d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i dels Estats Units (EUA), Donald Trump, han mantingut aquest dimarts al Despatx Oval una "bona reunió" que ha servit, entre altres afers, per aprofundir en la necessitat d'optar per la diplomàcia i posar fi a la guerra, en un moment en el qual les converses amb Rússia continuen suspeses.
"El president i jo hem abordat les llicències per a la producció d'interceptors Patriot i altres idees que podrien ajudar. També hem parlat de diplomàcia, és important que el procés diplomàtic es revitalitzi", ha informat Zelenski després de la cita a la Casa Blanca.
Aquests han estat els primers detalls que ha ofert el president ucraïnès després de la reunió a porta tancada amb el líder nord-americà, a qui li ha traslladat el seu agraïment pel "ferm suport" que els EUA han demostrat durant tot el conflicte amb Rússia, segons ha dit.
Un agraïment que les autoritats ucraïneses s'han esmerat a reiterar en cada reunió amb els seus homòlegs nord-americans després de la convulsa trobada del febrer del 2025, en la qual Zelenski va ser despatxat per Trump per la seva suposada ingratitud.
"Gràcies per tot el que fem junts per protegir les vides dels ucraïnesos i avançar en la pau", ha escrit Zelenski en un missatge a les xarxes socials, en el qual ha donat el condol per la mort del senador Lindsey Graham, qui ha recordat com un "veritable amic d'Ucraïna".