Zelenski troba "molt significativa" la reunió trilateral amb Rússia i els EUA a Abu Dhabi

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha qualificat de "molt significativa" la trobada d'aquest dimarts entre les delegacions del seu país, Rússia i els Estats Units (EUA) que ha tingut lloc als Emirats Àrabs Units (EAU), i en la qual les parts han abordat els "paràmetres per establir mesures humanitàries" amb vista a una eventual treva i posterior acord de pau entre Kíiv i Moscou.
"Hem aconseguit debatre sobre la necessitat i els possibles paràmetres de les mesures humanitàries. La meva prioritat és alliberar els presoners", ha indicat a través de les xarxes socials respecte a la trobada trilateral celebrada després d'una prèvia entre representants ucraïnesos i els seus aliats europeus i nord-americans, als quals ha tornat a agrair el seu suport.
Així mateix, ha assenyalat que durant la reunió s'ha tractat "en detall" el contingut de "les garanties de seguretat per a Ucraïna i les bases per al seu funcionament a llarg termini", és a dir, el mecanisme de seguretat per evitar que el conflicte es repeteixi en un futur, un pla que podria incloure el desplegament de tropes estrangeres a Ucraïna.
El mandatari ucraïnès ha reclamat "eines reals per evitar qualsevol recrudescència de la guerra", per la qual cosa durant les converses a Abu Dhabi s'ha tractat la necessitat d'engegar mesures de desescalada.
"He assignat tasques clares al nostre equip per al futur diàleg, tant en la reunió trilateral de demà com a grans trets en els pròxims dies amb representants del president dels EUA i representants d'Europa", ha dit en al·lusió als nord-americans Steve Witkoff i Jared Kushner.
Zelenski, que també ha agraït a les autoritats emiratianes que hagin proporcionat "una plataforma de negociació fiable", ha assegurat que "per part d'Ucraïna només hi haurà un esforç productiu, d'alta qualitat i honest per mirar d'acostar la pau".
Aquests contactes arriben després de les últimes discussions al voltant d'una proposta de pau a Ucraïna, arran de la cimera celebrada recentment a la capital de Noruega, Oslo, i el posterior desplaçament a Sant Petersburg de Witkoff per abordar el procés.