Zelenski suggereix que Trump s'ha cregut la "desinformació" de Rússia

MADRID 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat que el seu homòleg dels Estats Units (EUA), Donald Trump, "viu en una bombolla de desinformació" que l'hauria portat a donar per bones certes tesis de Rússia, com el suposat índex mínim de popularitat del mandatari ucraïnès.

Trump va afirmar dimarts que Zelenski té un nivell de suport del 4 per cent i, en una crítica sense precedents, va recordar que Ucraïna no celebra eleccions presidencials des del 2019, una tesi a la qual s'aferra Rússia per posar en dubte la legitimitat de l'actual cúpula política.

"Malauradament, el president Trump, amb tots els respectes, viu en un espai de desinformació", ha dit Zelenski, en una conferència de premsa en la qual ha descartat que les dades donades per l'inquilí de la Casa Blanca siguin certes.

Així, ha dit que "hi ha molta informació" circulant i que "surt de Rússia" i ha anunciat la divulgació dels darrers sondejos sobre la imatge de diferents líders mundials, inclòs el mateix Trump. En el cas concret del Govern ucraïnès, ha apuntat que ronda el 58 per cent.

Zelenski ha cridat en qualsevol cas a centrar-se en qüestions tangibles i, l'endemà de la reunió entre Rússia i els EUA a l'Aràbia Saudita, ha lamentat que en la trobada no es parlés d'assumptes com els presoners de guerra o els constants bombardejos russos.

En aquest sentit, el retorn de Trump a la Casa Blanca ha suposat, en paraules de Zelenski, "treure Putin del seu aïllament", la qual cosa entén que beneficia les autoritats russes.

Ha volgut deixar clar que Ucraïna és la víctima: "És una guerra de Putin contra nosaltres". "Tothom ho entén, fins i tot els que són lleials a Rússia", ha dit Zelenski, hores després que Trump també suggerís que la part ucraïnesa podria haver impedit el conflicte.

Zelenski ha insistit que vol "garanties de seguretat" dels seus socis i ha recordat que l'OTAN continua a l'horitzó, tot i que els russos "no vulguin ni que (Ucraïna) esmenti aquesta paraula". "Volem garanties de seguretat aquest any. Volem posar fi a la guerra aquest any", ha reblat.