Zelenski suggereix que Trump està "decebut" amb Orbán perquè importa petroli rus

Hongria al·lega que compra cru de manera pública mentre altres països europeus ho fan "en secret"
MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha advertit que el seu homòleg dels Estats Units, Donald Trump, està "decebut" amb els governs d'Hongria i Eslovàquia perquè no redueixen les importacions de petroli de Rússia, una crítica recurrent davant la qual el govern de Viktor Orbán ha tornat a respondre apel·lant a la seguretat energètica i a l'estabilitat econòmica.
Zelenski, que dijous va participar al costat d'altres líders europeus en una trucada amb Trump, ha afirmat que durant la conversa es va prestar "molta atenció" a la necessitat de buscar fórmules per reduir els ingressos de Rússia. "El president Trump va expressar decepció amb els europeus que continuen comprant petroli i gas", ha afirmat el mandatari ucraïnès.
Les "preocupacions" de Trump posen en el focus Eslovàquia i Hongria, "i possiblement altres països", en paraules de Zelenski, que aquest divendres rep el primer ministre eslovac, Robert Fico, dies després que aquest últim es veiés a Pequín amb el president rus, Vladímir Putin.
Tant Eslovàquia com Hongria sempre s'han defensat d'aquestes acusacions acusant la resta de socis de la UE de no tenir en compte la seva situació geogràfica o la manca d'alternatives.
"Hongria compra petroli rus de manera transparent i perquè no té cap altra opció", ha esgrimit el ministre d'Exteriors hongarès, Péter Szijjártó. "Altres països europeus ho fan en secret perquè és més barat", ha postil·lat, sense assenyalar cap govern en concret.
En aquest sentit, el cap de la diplomàcia hongaresa ha assegurat que el subministrament és "una qüestió física", ja que "només es pot comprar (petroli) si hi ha oleoductes". Szijjártó ha acusat la UE d'ajornar l'ampliació d'altres xarxes de canonades que serien clau per a la regió.