Zelenski revela que Trump li ha transmès la sensació que Putin "vol la pau"

MADRID 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha explicat aquest dijous que el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, li ha transmès que el mandatari rus, Vladímir Putin, "vol la pau i vol que s'acabi la guerra", després de la conversa que van mantenir a tres bandes dimecres.

Zelenski ha revelat que la conversa, "realment bona", amb el cap de la Casa Blanca es va allargar durant "gairebé una hora" i li va fer saber no només que no es refia de Putin, sinó que no està segur que sigui tan fàcil posar fi a la guerra d'una manera justa per a Ucraïna.

El president ucraïnès ha explicat que va insistir a Trump que per a Ucraïna és una prioritat absoluta que els seus socis ofereixin veritables garanties de seguretat, especialment els Estats Units (EUA), segons les agències de notícies ucraïneses.

Un cop més, Zelenski ha reiterat que no poden acceptar cap "negociació bilateral" en què no hi sigui Ucraïna, la posició de la qual, ha defensat, ha de ser prioritària i només parlarà amb Rússia un cop s'estableixi un pla amb els EUA per "aturar Putin".

"No va dir que Putin i Rússia siguin una prioritat i confiem en aquestes paraules", ha dit Zelenski, qui confia que els seus socis europeus també siguin presents en la negociació, ja que actualment són ells els qui, juntament amb Ucraïna, porten el pes econòmic de la guerra.