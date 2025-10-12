Zelenski revela que Trump creia que podria "parar Putin" abans que un alto-el-foc a Gaza

MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha revelat que el president nord-americà, Donald Trump, li ha traslladat en una conversa telefònica que esperava "parar (Vladimir) Putin" i l'ofensiva militar russa a l'est d'Ucraïna abans d'aconseguir un alto-el-foc al Pròxim Orient.
"L'he felicitat pel gran èxit dels Estats Units i el gran èxit que ha aconseguit amb la seva implicació en aquest procés. És un autèntic èxit. I m'ha dit que francament pensava que podria parar Putin abans d'aconseguir un alto-el-foc al Pròxim Orient. Coincideixo amb ell en què nosaltres tenim una situació més complicada", ha explicat en una entrevista de Fox News.
Però Zelenski creu que l'aconseguit a Gaza "és un senyal i ens dona esperança que la pressió que ha aplicat en president Trump al Pròxim Orient per aconseguir la pau podria utilitzar-se, o fins i tot amb més pressió sobre Putin, per posar fi a la guerra a Ucraïna".
En aquest sentit, ha defensat la necessitat d'aconseguir dues coses: un escut antiaeri i armament de llarg abast. En aquest últim punt Zelenski ha insistit en la utilitat que tindrien els míssils Tomahawk nord-americans.
Zelenski ha apuntat a més que no creu que Rússia vagi a utilitzar les seves armes nuclears perquè "seria una bogeria". "Iniciar la Tercera Guerra Mundial nuclear seria una bogeria. Ni tan sols podem imaginar que Rússia utilitzi armes nuclears perquè en cas contrari necessitaríem un altre planeta", ha argumentat. Per contrarestar Rússia com a potència nuclear, els països aliats d'Ucraïna podrien endurir les sancions, en particular en el sector de l'energia i en el sector bancari.
D'altra banda, Zelenski ha assegurat, en el seu missatge vespertí de cada dia, que les forces ucraïneses segueixen amb la contraofensiva a Dobropillia i Zaporiyia, on haurien aconseguit avanços de més de tres quilòmetres.
Mentrestant, les autoritats de la regió de Zaporiyia han informat de la mort d'un home de 32 anys en un atac d'un dron militar rus. Concretament l'atac s'ha produït en el municipi d'Orijivska, on el dron ha disparat contra un cotxe en què ha mort una persona i tres més han resultat ferides.