Zelenski rep dels EUA la proposta d'un pla per posar fi a la guerra amb Rússia

MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha rebut un pla proposat pels Estats Units (EUA) per resoldre el conflicte desencadenat amb Rússia el febrer del 2022, segons ha confirmat la Presidència ucraïnesa, que ha afirmat que les autoritats "treballaran en els punts del pla per acordar una fi digna a la guerra".
"El president d'Ucraïna ha rebut oficialment la proposta d'un pla dels EUA que, segons la part nord-americana, podria intensificar la diplomàcia", ha afirmat la Presidència ucraïnesa en un comunicat publicat a Telegram, primera confirmació oficial sobre aquest extrem.
Així, ha afirmat que Zelenski "ha presentat els principis fonamentals que són importants per a la població ucraïnesa i, arran dels resultats de la reunió d'avui, s'ha acordat treballar sobre els punts del pla de manera que permeti una fi digna a la guerra".