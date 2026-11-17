MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest dimarts que l'últim atac amb míssils i drons contra el pont de Crimea, que connecta la península --annexionada per Rússia el 2014-- amb la regió russa de Krasnodar, ha provocat danys importants a la infraestructura, hores després que les autoritats locals hi confirmessin impactes.
"Avui, en una fase crucial, els drons Palianitsia han impactat amb una força excepcional la part vial del pont, mentre que els míssils Neptune i els drons Ruta i FP-5 han impactat contra la secció ferroviària", ha manifestat en un missatge a les xarxes socials, en el qual ha destacat que es tracta d'un atac en el qual "l'enllaç de comunicacions ha funcionat a la perfecció fins els últims segons".
El president ucraïnès, que ha donat les gràcies a les forces implicades en aquesta "operació sense precedents" en resposta als atacs russos contra "infraestructures" a Ucraïna, ha subratllat que "avui tothom pot veure les conseqüències a la principal estructura militar des de territori rus a la Crimea ucraïnesa", al costat d'un vídeo sobre l'atac i els danys al lloc.
"Aquest és el resultat de la setena etapa d'una operació duta a terme al llarg de diverses setmanes, desenvolupada i coordinada pel servei de Seguretat d'Ucraïna juntament amb l'Estat Major de les forces armades d'Ucraïna", ha especificat, i diu que "han destruit gradualment sistemes de defensa antiaèria, radars, equips de guerra electrònica i altres objectius abans de l'objectiu final".
Ha argumentat que Ucraïna "ha ofert moltes vegades a Rússia passos cap a una desescalada", abans d'afirmar que totes les propostes s'han rebutjat amb fermesa: "Rússia ataca diàriament infraestructures nostres, inclosos ponts a Zaporíjia, Dnipropetrovsk, Kíiv i Odesa", ha denunciat Zelenski, el qual ha afirmat que Ucraïna "recorda a Rússia que la guerra sempre torna allà on va començar".