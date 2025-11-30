Zelenski recompon la delegació de pau que conversarà aquest diumenge a EUA amb Witkoff i Kushner

Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Arxiu
MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha anunciat a la seva nova delegació de pau marcada per l'absència del seu ja dimitit assessor Andri Yermak, que va abandonar el càrrec aquest divendres enmig d'un escàndol de corrupció, i que està ja a EUA per discutir la situació actual de les negociacions.
Yermak, fins ara cap de l'equip de negociació, ha cedit el seu lloc a Rustem Umerov, el secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa i antic 'nombre dos' de l'equip. Umerov tindrà com a ajudant principal al fins ara adjunt de Yermak, Alexander Bevz.
El gruix de la delegació estarà format pel cap de la Direcció general d'Intel·ligència del Ministeri de Defensa, Kirill Budanov, el cap adjunt militar del Ministeri de Defensa, Vadim Skibitsky, el cap de l'Estat Major General de les Forces Armades d'Ucraïna, Andriy Hnatov i el cap del Servei d'Intel·ligència Exterior, Oleg Ivashchenko.
Aquesta delegació ha viatjat a Estats Units per reunir-se avui a Florida amb l'enviat especial nord-americà, Steve Witkoff, i el gendre de Trump, Jared Kushner i tractar l'evolució dels esdeveniments, segons ha confirmat el president d'Ucraïna.
"Rustem ha presentat aquest dissabte un informe amb una missió clara: definir amb rapidesa i rigor els passos necessaris per posar fi a la guerra. Ucraïna continua treballant amb Estats Units de la manera més constructiva possible, i esperem que els resultats de les reunions en Ginebra es concretin a Estats Units. Espero amb interès l'informe de la nostra delegació després del seu treball d'aquest diumenge", ha fet saber el president ucraïnès.
Witkoff encapçalarà una delegació nord-americana per a les converses a Rússia la setmana vinent.
La setmana passada, Estats Units va emetre un ultimàtum a Kíev perquè acceptés abans del Dia d'Acció de Gràcies els termes d'un acord que semblava afavorir a Rússia. El document va acabar en una versió més diluïda al compartimentar els temes més espinosos després d'una intensa activitat diplomàtica en Ginebra i sota la pressió dels aliats europeus de Kíev.
Els europeus han estat exclosos dels detalls de molts aspectes de les converses i només participen en les converses bilaterals on la seva aportació és absolutament necessària en aquesta etapa, com la definició de les garanties de seguretat amb Estats Units.
Si bé Washington ha promocionat avanços en les converses amb Ucraïna, aquestes encara enfronten els mateixos obstacles que en rondes anteriors: el que satisfà a Ucraïna probablement sigui un factor decisiu per a Rússia, i viceversa.
El president rus, Vladímir Putin, va reiterar el dijous la seva exigència que l'Exèrcit ucraïnès es retiri de les zones de la regió de Donetsk, que Moscou no ha pogut prendre per la força, una idea que Kíev ha rebutjat repetidament.