Zelenski reclama als seus aliats europeus que redoblin la pressió sobre Rússia per forçar l'alto el foc

"Fins i tot els primers passos" a la pau han d'anar precedits de "mesures contundents", indica el president ucraïnès

MADRID, 15 març (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat aquest dissabte als líders aliats europeus que incrementin la pressió per forçar Rússia a seure a negociar l'alto el foc proposat pels Estats Units, una opció que el president rus, Vladímir Putin, "està intentant evitar".

Zelenski ha assegurat davant dels assistents d'aquesta cimera virtual, organitzada pel primer ministre britànic, Keir Starmer, que la proposta de l'alto el foc de 30 dies anunciada aquesta setmana pels Estats Units permetria "negociar tots els aspectes d'una veritable pau".

"No obstant això, Rússia està fent tot el possible per evitar-ho", ha denunciat Zelenski, que ha aprofitat també per desmentir, un cop més, suposats progressos russos al front de combat de l'est del país --"les nostres forces han estabilitzat la situació a Pokrovsk", ha assegurat-- i a la regió russa de Kursk, on la força d'incursió ucraïnesa "continua amb les seves operacions".

Zelenski també ha rebutjat la idea presentada per Putin que un alto el foc és "complicat" donada la incertesa de la situació. En resposta, el president ucraïnès ha indicat que els Estats Units poden funcionar perfectament com a garant i que "avui dia és possible posar tot sota control, com ja hem discutit amb els nord-americans".

Davant de l'afany contemporitzador de Putin, "el que cal és pressió, no diàleg", ha declarat Zelenski. "Fins i tot els primers passos cap al final de la guerra han d'anar precedits de mesures contundents i para això calen sancions, que no només cal mantenir, sinó endurir constantment", ha afegit.

Zelenski ha volgut incidir en dues qüestions sobre un possible desplegament europeu a Ucraïna. Primer, ha recomanat als seus aliats que ignorin els advertiments de Rússia contra aquest futur contingent. "Si Putin vol fer servir forces estrangeres al seu territori, això és assumpte seu", ha declarat Zelenski sobre el desplegament a Kursk de divisions nord-coreanes, "però que no decideixi res sobre qualsevol mesura relacionada amb la seguretat d'Ucraïna".

Després, Zelenski ha insistit que "la pau serà més fiable" amb un contingent europeu sobre el terreny, com a precedent a unes forces armades europees, amb el suport d'un increment de la inversió europea en defensa. "No crec que calguin més de cinc anys perquè Europa produeixi la munició suficient per defensar-se", ha indicat el president ucraïnès.

Finalment, i com ha fet en altres ocasions, Zelenski ha demanat als seus socis europeus que exerceixin de corretja de transmissió perquè tant els Estats Units com els països del sud global acceptin la postura de Kíiv de cara a una pau "sense condicions" a través de la pressió sostinguda contra Moscou, perquè ara mateix sembla ser "l'únic llenguatge que entén".