Zelenski rebutja la declaració de Marco Rubio i nega un estancament diplomàtic

PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha rebutjat les afirmacions del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, sobre un estancament en la guerra amb Rússia, i ha instat a Washington a incrementar la pressió econòmica sobre Moscou i garantir la superioritat aèria ucraïnesa.
Aquestes declaracions es produeixen a les portes d'una reunió clau que se celebra aquest divendres a Miami, on enviats de l'Administració de Donald Trump presentaran a Kíiv noves propostes per al cessament de les hostilitats.
"No estem en un atzucac diplomàtic", ha asseverat Zelenski durant una trobada amb periodistes a la ciutat de Priluki, que recentment va patir l'impacte d'un míssil rus amb un saldo de 22 víctimes mortals.
Segons recull l'agència ucraïnesa de notícies Ukrinform, el mandatari ha criticat la doble moral d'alguns aliats: "No es pot, d'una banda, negociar amb els russos sobre alguns projectes econòmics per al futur i, per un altre, dir que estem en un punt mort".
El líder ucraïnès ha exigit als Estats Units i a la comunitat internacional que imposin sancions immediates a l'armament rus i asfixiïn l'economia de Vladimir Putin. "Facin callar a Rússia. Deixin de donar-los diners amb les seves vendes", reclama.