Zelenski rebrà aquest dilluns "tots els documents" del pla de pau abordat amb EUA

El cap negociador ucraïnès destaca el "treball constructiu" i advoca per "un final digne a aquesta guerra"
MADRID, 8 des. (EUROPA PRESS) -
El cap negociador d'Ucraïna, Rustem Umerov, ha afirmat aquest dilluns que el president del país, Volodímir Zelenski, rebrà durant la jornada "tots els documents" relacionats amb el pla de pau que està sent abordat amb Estats Units, després d'un "treball constructiu" durant els últims dies per intentar aconseguir la fi de la invasió russa, deslligada al febrer de 2022.
"Juntament amb tots els nostres socis, hem de fer tot el possible per aconseguir un final digne d'aquesta guerra. Avui proporcionarem al president d'Ucraïna informació completa sobre tots els aspectes del diàleg amb la part nord-americana i tots els documents", ha dit en un missatge en el seu compte a la xarxa social X.
"Hem treballat des de fa dies a Estats Units junt amb (el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit d'Ucraïna) Andri Hnatov i representants del president (nord-americà, Donald) Trump. Estic agraït per aquest treball constructiu", ha assenyalat.
Així mateix, ha subratllat que "la principal tasca" de l'equip ucraïnès era obtenir de part de Washington "informació completa sobre la seva conversa amb Moscou i tots els esborranys sobre les propostes actuals per discutir-les detalladament" amb Zelenski.
En aquest sentit, Umerov ha posat l'accent que la delegació ucraïnesa "està treballant tan intensament com és possible", hores després que Trump digués estar "una mica decebut" amb Zelenski, al que va assenyalar per no haver llegit l'última proposta de pau per posar fi a la guerra amb Rússia.
"Hem estat parlant amb el president rus, Vladímir Putin, i hem estat parlant amb líders ucraïnesos, inclòs Zelenski", va sostenir, al mateix temps que es va mostrar "una mica decebut amb que el president Zelenski no hagi llegit encara la proposta, que és de fa unes hores".
Prèviament, Zelenski hi havia ressenyat que espera que Umerov i Hnatov li presentessin "informació detallada sobre tot el que es va dir als enviats nord-americans", així com "sobre els matisos que Estats Units està disposat a modificar en les negociacions" amb ambdues parts. "Alguns temes només poden tractar-se en persona", va resoldre.