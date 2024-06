Zelenski qualifica l'"ultimàtum" de Putin com part de la "nova onada del nazisme rus"

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha menyspreat el nou "ultimàtum" del seu homòleg rus, Vladímir Putin, que passa per la renúncia de Kíiv a l'OTAN i a la seva retirada de l'est i sud del país, com part de la "nova onada del nazisme rus".

"Què podem dir d'aquest ultimàtum? No és diferent d'altres que hagi donat abans", ha desestimat un Zelenski per qui les aspiracions territorials de Putin no són més que una "calúmnia històrica" i adverteix que aquesta "nova onada de nazisme rus" s'estendrà pertot arreu.

"Es tracta del renaixement del nazisme. Tot el que diu Putin, de donar-los part dels nostres territoris que han ocupat i fins i tot (...) que no pararà i que no es congelarà el conflicte, són els mateixos missatges que va fer servir Hitler", ha apuntat el president ucraïnès.

"No ens podem creure aquests missatges. Avui parla de quatre regions, abans només existien Crimea i el Donbàs", ha dit Zelenski durant una entrevista de Sky TG24, en relació amb les pretensions de Putin perquè Ucraïna es retiri de Donetsk i Lugansk, Kherson i Zaporíjia.

Amb tot, Zelenski ha assegurat que "l'important" és que a Putin "no li importa el que li passi al seu propi poble i al seu propi exèrcit" i aquesta és, ha subratllat, la "nova cara del nazisme". Hi ha alguns "escèptics", però insisteix: "El nazisme ara té la cara de Putin".