Zelenski proposarà un "intercanvi" de territoris a Rússia si Trump organitza negociacions de pau

MADRID, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat aquest dimarts que proposarà un "intercanvi" de territoris a Rússia en el cas que el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, aconsegueixi organitzar negociacions de pau amb el Kremlin en el marc de la invasió russa del país europeu, desencadenada el 24 de febrer de 2022 per ordre del president rus, Vladímir Putin.

En una entrevista amb el diari britànic 'The Guardian', el mandatari ucraïnès ha proposat cedir les terres que manté sota el seu control a la regió russa de Kursk des de fa sis mesos, quan les tropes ucraïneses van llançar una sorprenent incursió.

"Intercanviarem un territori per un altre", ha declarat, si bé ha agregat que no sap què part del territori ucraïnès ocupat per Rússia demanaria Ucraïna a canvi. "No ho sé, ja veurem. Però tots els nostres territoris són importants, no hi ha cap prioritat", ha manifestat.