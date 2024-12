Zelenski promet més atacs en territori rus com el de Kazan

MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha assegurat que hi haurà més atacs en sòl rus com el que s'ha produït aquest dissabte a la ciutat russa de Kazan amb almenys vuit avions no tripulats carregats amb explosius i que no ha deixat víctimes. Kíiv assegura que l'objectiu era la Fàbrica de Pólvora de Kazan.

"Seguirem atacant les instal·lacions militars russes amb drons i míssils i cada vegada hi haurà més projectils ucraïnesos. Atacarem les bases militars i la infraestructura militar que està sent utilitzada en el terror contra el nostre poble", ha afirmat Zelenski en el seu habitual discurs vespertí.

El dirigent ha defensat, a més, la legitimitat d'aquestes accions i ha expressat el seu agraïment als qui recolzen la defensa del país, en particular als paísos europeus que "milloren i modernitzen els arsenals".

Zelenski ha aprofitat per denunciar l'atac rus contra la unitat d'Oncologia de l'Hospital de Kherson. "Sortosament no hi ha hagut víctimes: la gent, els pacients i el personal mèdic, estava als refugis", ha explicat. També ha denunciat els atacs russos en Khàrkiv, Níkopol i Donetsk. "És senzillament terrorisme que perpetra Rússia deliberadament", ha retret.

Zelenski s'ha reunit amb el director de l'Agència Central d'Intel·ligència d'Estats Units, la CIA, William Burns, en la que és la seva última visita a Ucraïna com a responsable d'aquesta agència d'intel·ligència nord-americana.

"Bill Burns ha visitat Ucraïna en el seu últim viatge com a director de la CIA. Hem tingut moltes reunions durant la guerra i estic agraït per la seva ajuda", ha publicat Zelenski en el seu compte en Telegram. "Li desitjo a vostè i a tota la seva família el millor. Que tingui sort", ha afegit.

Burns serà substituït per l'exdirector de l'Agència Nacional d'Intel·ligència John Ratcliffe quan prengui possessió el president electe, Donald Trump.